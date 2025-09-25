Profeco y Steren alertan por riesgo de sobrecalentamiento en no breaks

Redacción

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Electrónica Steren emitieron una alerta por riesgo de sobrecalentamiento en 20 mil unidades del no break Mini UPS para módem 5000 mAhX2, marca Steren, modelo NB-050, lote PO 48883 al PO 50275, adquiridos después de septiembre de 2024.

El sobrecalentamiento excesivo del dispositivo podría causar daños al propio equipo, a otros dispositivos conectados e incluso provocar quemaduras a las personas usuarias. Ante este riesgo, Steren recomendó suspender de inmediato el uso del no break.

La empresa ofreció a los consumidores la opción de cambiar el dispositivo por uno nuevo sin necesidad de comprobante de compra, o solicitar el reembolso total presentando el comprobante en tienda física. Además, cualquier persona interesada puede acudir a tiendas Steren para verificar si su equipo está incluido en el llamado.

Hasta el 8 de agosto de 2025, Steren no había recibido reportes de lesiones o daños a personas derivados de este llamado a revisión. La empresa también informó que notificará a los clientes a través de su sitio web, el programa de lealtad Steren Card y correo electrónico, además de proporcionar asistencia por teléfono (55 1516 6000), WhatsApp (55 9107 8080) y correo electrónico (info@steren.com.mx).

Profeco supervisará el cumplimiento del llamado y atenderá dudas o quejas de consumidores a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722, 800 468 8722, y sus redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

Más información sobre el procedimiento está disponible en https://www.steren.com.mx/recall-nb-050.