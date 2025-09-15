25.3 C
Profeco recuerda derechos de consumidores en restaurantes y bares por fiestas patrias

Redacción

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a la población que este 15 de septiembre, durante las celebraciones de fiestas patrias, los restaurantes, bares y centros nocturnos deben garantizar los derechos de las personas consumidoras.

Entre las principales obligaciones de los establecimientos destacan exhibir precios claros a la vista y en moneda nacional, respetar las reservaciones realizadas, no exigir consumo mínimo ni propina obligatoria, no discriminar por apariencia, género, orientación sexual, raza o condición económica, y no cobrar comisiones por pagos con tarjeta de crédito.

La Profeco enfatizó que la propina es voluntaria y que la información del menú debe ser completa, indicando porciones y alcances de las promociones, evitando confusiones. Además, los consumidores deben recibir un comprobante de compra o ticket al momento del consumo y cualquier pago anticipado debe ser respetado conforme a lo contratado.

En caso de irregularidades, la dependencia instó a denunciar abusos a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como por las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial.

Con estas medidas, la Profeco busca proteger a los comensales y garantizar una celebración segura y justa durante las fiestas patrias.