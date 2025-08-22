Profeco le cae de sorpresa a gasolineras de Aguascalientes y aplica clausuras por dar litros de menos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El objetivo es garantizar los derechos de las y los consumidores y que las estaciones de servicio cumplan con las debidas medidas ambientales y de seguridad.

A fin de garantizar que las estaciones de servicio den litros completos de gasolina y con las debidas medidas ambientales y de seguridad, se llevó a cabo el Operativo Extraordinario de Verificación en el estado de Aguascalientes, donde se visitaron seis estaciones de servicio, se impuso clausura temporal total en cada una de ellas y en conjunto se inmovilizaron seis instrumentos de medición.

Brigadas encabezadas por el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Iván Escalante Ruiz realizaron los operativos de verificación, cuatro en el municipio de Aguascalientes, una en Jesús María y la otra en San Francisco de los Romo.

En total se inmovilizaron seis instrumentos de medición, cuatro de ellos en la gasolinera Servicios de Combustibles de Occidente S.A DE C.V., en el municipio de Aguascalientes, al no coincidir la información declarada en bitácoras con los registros electrónicos.

En la estación de servicio FHL Gasol, S.A. de C.V., también en Aguascalientes, se inmovilizó un instrumento por no vender litros completos (1065.43 mililitros menos por cada 20 litros despachados). En este caso se presentará denuncia ante la Fiscalía General de la República por exceder el máximo tolerado.

En Servicio Independencia, S.A. DE C.V., ubicada en el municipio de Jesús María, se inmovilizó el sexto instrumento por no despachar litros completos (170.53 mililitros menos por cada 20 litros suministrados).

En las tres estaciones restantes no se detectaron irregularidades, sin embargo, la ASEA impuso clausura total parcial en todas las gasolineras verificadas, debido a que no presentaron el Resolutivo de Impacto Ambiental o no lo tenían vigente.