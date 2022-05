Profeco identifica leche que no es leche

Redacción

Ciudad de México.-Cuidado con la leche que toma.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) adelantó que ha realizado un estudio de su laboratorio para la edición de junio en el que presentará el análisis que hizo a diferentes marcas de leche pasteurizada, con el fin de determinar la veracidad en su composición, información nutrimental, además de dar a conocer al consumidor las que no cumplieron con lo que se dice en el etiquetado y aquellas que no contienen la cantidad que se declara en el envase.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco detalló que se realizó un análisis a 17 marcas de leche, ocho enteras, tres semidescremadas, tres deslactosadas y tres parcialmente descremadas.

Entre los hallazgos interesantes que se estudiaron, se presentará una tabla con la relación precio-proteína, se reflejan leches como Liconsa que tiene el precio más bajo, pero que tiene menor cantidad de lo que se establece; mientras que Lala, que tiene precio más alto, contiene mayor cantidad de proteína.

“Entre menos pagues por la leche, es porque estás teniendo menos proteína”. “Hay dos productos que encontramos, que no están cumpliendo con el volumen, no tienen litros completos, una leche que se llama Querétaro que tiene 75 mililitros menos, y hay otra que se llama Los 19 Hermanos, que tiene 36 mililitros menos”, comentó para el diario Milenio.

Profeco expresa que se encuentra en proceso de multar a la empresa que produce la Leche Entera Pasteurizada Los 19 Hermanos, “una leche producida en los Altos de Jalisco, que resulta que no es leche, porque le añaden grasa vegetal, y eso no se puede hacer. La gente siente que la leche esta cremosa, y no lo es porque tiene soya”. explica.

Marca de leche que incumplieron

La Profeco ubica las leches que en realidad no son leche. Te contamos un poco acerca del estudio.

La leche entera marca Querétaro de 1.892 litros (L), tuvo hasta 75 mililitros (ml) menos del contenido declarado.

La leche marca Los 19 Hermanos de 3 L (3 bolsas de 1 litro c/u), tuvo hasta 36 ml menos de lo declarado en una bolsa, y en total en el empaque que contiene 3 bolsas individuales, tuvo un faltante de 107 ml.

Las que incumplieron con el etiquetado:

La leche marca “Los 19 Hermanos” no es veraz. Se dice leche pero es mezcla de leche con grasa vegetal.

La marca Lala 100 Fresca sin lactosa Low Carb -30%, Light/Leche semidescremada deslactosada ultrafiltrada pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Reducida en grasa/México/1L: “no contiene el mínimo de sólidos no grasos, y densidad mínima para considerarse una leche deslactosada.

