Proespa ha sancionado a 150 unidades de transporte público por incumplir con verificaciones

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Por lo menos 150 unidades que forman parte del transporte público en Aguascalientes han sido sancionadas en lo que va del año por no cumplir con la verificación vehicular correspondiente, indicó el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), Héctor Anaya Pérez.

En conferencia de prensa, indicó que tales vehículos van desde taxis, vehículos de plataforma y camiones urbanos, por lo que ya se planea una mesa de diálogo con los permisionarios para regular esta situación en sus unidades.



“Estamos concentrando una reunión de diálogo con ese propósito de decirles que los ciudadanos quieren que como permisionarios sean modelo de que cumplen con las verificaciones y de contribuir con una buena calidad del aire, que no sean un mal ejemplo”

Reconoció que la percepción de la población en la entidad es que el transporte público no está alineado en este sentido. Para ello se tiene pensado establecer un acuerdo flexible para que los permisionarios puedan regularizarse ante la Proespa.

“Pienso yo que habremos de salir adelante en esa reunión y por fuerza tendrán que tener sus unidades trabajando de manera correcta, no hay opción. Lo que sí puede haber es un acuerdo donde les demos tiempo para que todas sus unidades puedan estar trabajando de manera correcta”

Finalmente, Anaya Pérez indicó que la mayoría de las unidades sancionadas emiten altas emisiones contaminantes debido a la antigüedad del modelo, condición que no les permitiría seguir en circulación.