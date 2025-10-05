Productos de Aguascalientes en la feria más grande de Alemania

Empresas de Aguascalientes marcan la pauta en el escenario global con su participación en ANUGA 2025, la feria de alimentos y bebidas más grande e importante del mundo que se celebrará en Colonia, Alemania, del 4 al 8 de octubre.

Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), dijo que este foro no solo representa una valiosa oportunidad para mostrar al mundo la calidad y competitividad que distinguen a los productos aguascalentenses, sino la posibilidad de establecer vínculos con nuevos mercados internacionales.

“La presencia de Aguascalientes en este escaparate comercial refleja el compromiso del Gobierno del Estado con las empresas locales, así como el esfuerzo y la visión de estas por posicionar sus productos en el panorama global”, puntualizó Garza de Vega.

Añadió que las empresas que participan en este evento son F-Díaz, Los García y Valle Redondo, las cuales exportan actualmente a más de 20 países productos como concentrados de frutas, mezcal, licor de guayaba, tomatillo molido, jalapeño en cubos, salsas, frijoles, vino tinto y vino rosado, entre otros.

“La presencia de Aguascalientes en este evento representa una oportunidad estratégica para fortalecer el comercio exterior y fomentar la atracción de inversiones en el sector agroalimentario”, concluyó el titular de la Sedecyt.