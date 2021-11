Producción de vehículos se regularizará en el primer trimestre del 2022: Autoparteros

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La producción de vehículos en México podría regularizarse hasta finales del primer trimestre del 2022, aunque sería de manera paulatina, señaló el coordinador nacional de la cadena de proveedores de la industria automotriz, René Mendoza Acosta.

Expuso que el problema sigue siendo la falta de componentes electrónicos que no sólo afectan al sector automotriz, sino a otras ramas como la fabricación de computadoras o teléfonos inteligentes.

“Nosotros estamos optimistas de que a finales del primer trimestre del año que entra vamos a regularizar la producción en nuestras plantas, pero de ninguna manera significa que vamos a producir los 2 millones de coches que no hemos hecho para Norteamérica y que de un solo jalón los vayamos a hacer, eso es imposible”, sostuvo.

Añadió que de acuerdo a los proveedores será hasta el finales del primer trimestre del año entrante en que se tenga la suficiencia de chips para desarrollar las unidades, siendo por ello que no han despedido a personal y se han mantenido los paros técnicos porque la producción vendrá bastante fuerte a mediados del 2022.

“Ahorita no nada más en Estados Unidos, sino en varios países ya tenemos lista de espera, ósea tú vas, ves el coche de tu gusto, das un enganche y te registran en lista de espera, ósea hay demanda de unidades”, dijo optimista