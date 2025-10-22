Producción de mezcal es reto para municipios: Mota

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Productores locales del agro deberán aprovechar la denominación de agave para la entidad, consideró José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos, luego que ya se cuenta con los registros correspondientes.

“El gran reto que tiene el campo de Aguascalientes es aprovechar la denominación del mezcal. Es algo que debemos de aprovechar, particularmente en la zona de Asientos y de El Llano”, apuntó el edil del municipio al norte del estado

Recientemente el pasado 30 de abril, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) brindó su autorización para la denominación de origen para productos de mezcal fabricados en municipios de Aguascalientes.

Por lo pronto, González Mota hizo hincapié en que se ha encontrado respuesta del gobierno del estado para que los productores locales del agro puedan llevar a cabo esa posibilidad en sus planes.

“Hoy la oportunidad que tenemos por parte de Sifia (Sistema de Financiamiento de Aguascalientes) y que se debe de aprovechar para que los productores puedan sacar sus proyectos”, agregó.

Según datos oficiales por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, el estado de Aguascalientes cuenta con alrededor de dos mil hectáreas para el inicio de la producción de mezcal.