Procesos internos para revisión de iniciativas generan desesperación entre diputados: Gutiérrez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los procedimientos para revisar iniciativas en la actual legislatura comienzan a hartar a los propios legisladores, reconoció Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, diputada por el PAN, quien manifestó que esta situación retrasa la aprobación de los mismos documentos.

“Aquí adentro hay un proceso larguísimo en donde se piden opiniones a varias instituciones, a gobierno del estado y pueden pasar hasta meses para que estas instituciones contesten y den su opinión. La verdad ya estamos un poco cansados, lo hemos platicado varios legisladores y queremos empezar a legislar hasta sin las opiniones”, refirió.

La también presidenta de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales mencionó que estos procesos de opinión, además de tardados, se les llegan a entregar sin los estudios minuciosos que deberían tener.

“Estamos un poco desesperados, pues vemos que las opiniones no fluyen y no podemos legislar. Nos estamos llevando nuestro tiempo en sacar dictámenes e iniciativas que desechamos y que ya no están en tiempo”, reiteró.

Gutiérrez Ruvalcaba ejemplificó que en lo personal se ha sentado con especialistas para temas de suicidios y analizar qué reformas se pueden implementar para la sociedad, “No es necesario que cada institución nos deba de dar una opinión”, precisó.

La actual Legislatura inició labores desde septiembre pasado.