Problemática a futuro falta de apoyo en producción de alimentos: CNC

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Una problemática serie se viene a futuro si no se apoya la producción en el campo nacional, puntualizó David Nájera Moreno, dirigente a nivel estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC)

“Es necesario apoyar a la producción primaria, no solamente a los productores. Hablamos de fortalecer a la producción de alimentos, garantizarlo oorque si no se fortalece esta generación de alimentos, hablamos de una circunstancia seria en el futuro”, aseveró el también ex diputado local.

Nájera Moreno mencionó el caso concreto de la producción de verduras que se ven afectadas por la falta de apoyos a nivel federal, aunado a situaciones como la sequía y la actual pandemia que se vive en el país.

“Como se dice de forma tradicional, los productores le están echando ganas. Pero es muy complicada la situación. Por eso hago hincapié en que se debe apoyar a la producción y generación de alimentos; no solamente a los productores”, recalcó.

El dirigente de la CNC estableció que es una situación para la cual se deben unir los tres niveles de gobierno y generar alternativas.