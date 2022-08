Priva la corrupción en servidores públicos del SAT: Pérez Jaen

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La diputada federal panista por el estado, María Elena Pérez Jaen Zermeño, aseveró que dentro de la llamada cuarta transformación priva la corrupción de manera rampante al interior del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La legisladora blanquiazul resaltó que no sólo existen problemas con el coyotaje que se está dando en el Servicio de Administración Tributaria, sino en otras áreas como la Secretaría de Educación Pública en donde hay problemas con los recién titulados que no pueden tramitar su cédula profesional porque no pueden darse de alta en el SAT.

En charla con los medios de comunicación culpó a Raquel Buenrostro encargada del SAT de traer un verdadero desorden por sus ocurrencias y falta de capacidad.

“Por donde pasa la señora es un desastre, ella fue el artífice de la compra de los medicamentos y de material de curación consolidados desde el gobierno federal y lo que pasó pues lo estamos viendo con la falta de medicinas”, lamentó.

En últiman instancia demandó a dicha funcionaria poner fin a la corrupción que se está dando en el SAT, arrastrando a otras dependencias y afectando no sólo a Aguascalientes, sino a todo el país en donde las quejas siguen creciendo.