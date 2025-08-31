Priscila quiere a Ninel en libros de historia y desata memes

Redacción

La modelo Priscila Valverde no tuvo reservas para elogiar a Ninel Conde, a quien abiertamente comparó como una heroína mexicana y que debería aparecer en las publicaciones para educación básica.

“Ninel, eres una mujer muy imponente, eres muy protectora, eres una madre, una gran amiga, una gran hermana. También eres muy buena consejera. Te admiro, eres un ícono en la cultura mexicana. Tú ya debes estar en el libro de historia. Para mí, dormir al lado del mito fue una locura que aún no me creo. Eres de admirar, eres una gran persona”, declaró.

Lo anterior, durante una participación de Valverde en programa junto a Marie Claire Harp, donde ofreció comentarios de su participación en el reality show denominado La Casa de los Famosos.

Los comentarios generaron una ola de memes en donde la imagen de Conde apareció en portadas de libros de enseñanza primaria.

Ante ello, la ex participante en concursos de belleza aclaró su comentario y dijo que en realidad su expresión fue una broma. “Es un halago”, insistió Valverde.

Con información de Infobae.