Principal objetivo de alianza es que Morena no llegue gobernar en Aguascalientes: PRD 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La coalición del Partido de la Revolución Democrática con Acción Nacional no representa que sean el mismo instituto político, sino enfocarse a elementos que beneficien a la sociedad, afirmó el diputado Emmanuel Sánchez Nájera, líder de la bancada del Sol Azteca del Congreso.

“No es que se tenga que homologar la agenda de la izquierda con la derecha. Hemos dicho que es un error decirle a la gente que somos uno mismo, es que no lo somos. Hay objetivos en lo particular y hemos construido ejes en economía, en educación, en los derechos humanos. Habrá temas donde no vamos a coincidir y no tenemos que camuflar frente a la sociedad”, dijo.

La alianza entre el izquierdista PRD y el conservador PAN, a la cual se ha sumado su otrora rival del Partido Revolucionario Institucional, se concretó desde el año pasado y se repitió en las votaciones de algunos estados, incluyendo la elección local por la gubernatura.

En ese sentido, Sánchez Nájera insistió que el objetivo primordial seguirá siendo evitar nuevos triunfos electorales de Morena, que después de ganar la presidencia en 2018 se sigue manteniendo como la primera fuerza electoral del país.

“La sociedad en su conjunto nos ha demostrado que no quiere a Morena. El primer objetivo es no permitir que esa ola guinda llegue a Aguascalientes, no hay nada superior. A partir de ahí se construye una agenda donde sí se puede trabajar y otros donde no. Al final, así se construye la política. No es a todo o nada”, remarcó.

La votación por la gubernatura del estado se celebrará el próximo 5 de junio.