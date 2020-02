Primer Ministro de Canadá rechaza comprar el avión presidencial de México por lujoso

Redacción

Ciudad de México.-Según el Presidente Andrés Manuel López Obrador los lujos del avión presidencial han frenado su venta.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau rechazó comprar el avión presidencial “José María Morelos y Pavón”, informó este domingo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.



Al encabezar la presentación de las obras de mejoramiento urbano en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el presidente de la República dijo que la aeronave mexicana excede con mucho los lujos de la que se traslada el gobernante canadiense.

“Se le averió su avión al primer ministro de Canadá y le mandamos decir que si quería comprar el avión presidencial de México y no le entró porque el avión que se le averió es de menor calidad y no tiene tantos lujos como el avión presidencial de México, por eso como nos ha costado un poco venderlo, deshacernos de ese avión, se va a rifar a todo el pueblo y no se preocupen en dónde los van a estacionar, ahí van a estar los aeropuertos de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para guardar el avión al que lo obtenga mediante la rifa”, expresó López Obrador.

Reiteró que será a más tardar en una semana más cuando se den a conocer las bases y los mecanismos a implementarse fin de concretar la rifa del avión valuado en 130 millones de dólares y los cuales serán utilizados para equipar a los hospitales públicos del país más necesitados.

El presidente también refrendó su compromiso contra la corrupción y la impunidad al asegurar que se va a garantizar el abasto de medicamentos y servicios de salud a pesar de que aún continúen las resistencias por parte de quienes estaban acostumbrados robar.

“Hay algunas resistencias, piensan que nos van a vencer y que vamos a regresar al tiempo en que se robaban el dinero hasta de las medicinas, no van a lograr su propósito, ya se está estableciendo el nuevo sistema de salud y habrá medicamentos gratuitos para toda la población”, sostuvo en el marco de la entrega de obra pública.

En cuanto a la estrategia para que no falte energía eléctrica en toda la Península de Yucatán, el presidente López se comprometió a regresar en seis meses a este lugar para inaugurar el primer tramo del gasoducto que trasladará gas natural desde Tamaulipas a Yucatán y así durante los próximos 20 años, esa zona del país no sufra de apagones.

Otro de los compromisos asumidos por el presidente frente a la población de Playa del Carmen fue el de regularizar las propiedades de centenares de personas que desde hace muchos años lo han demandado.

En ese sentido, dijo que comisionará al consejero jurídico de la presidencia de la república, Julio Scherer Ibarra para que dos veces por semana acuda a esta zona del país y con ayuda del poder judicial y su presidente, en breve tiempo se pueda solucionar esta problemática.

Poco antes de concluir su discurso, el presidente recordó que ya se inició el proceso de licitación del Tren Maya, el cual equivaldrá a una inversión pública de 130 mil millones de pesos.

En el tema del programa de mejoramiento urbano, dijo que se entregaron 425 millones de pesos para llevar a cabo 16 obras en Playa del Carmen para equilibrar las colonias populares con las zonas hoteleras.



Previamente a su intervención, el presidente de México hizo un recorrido en compañía del gobernador del estado, Carlos Joaquín González por el polideportivo Playa del Carmen, que implicó una inversión de 18 millones de pesos.

Dentro del programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) también se rehabilitaron calles, se mejoraron viviendas, se creó un centro de desarrollo infantil y se llevaron a cabo diversos programas de escrituración.

Con información de Excélsior