Prima de Belinda le llama ‘interesada’ y asegura que desde pequeña la explotaron

Redacción

Ciudad de México.-Belinda inició 2023 con nuevos proyectos de trabajo, entre los que destacan la serie sobre el asesinato de Paco Stanley; sin embargo, su familia se ha involucrado en una polémica donde el nombre de la cantante ha destacado.

Una joven llamada Stephenie Peregrín, quien dice ser prima de Belinda de su familia paterna, hizo una serie de declaraciones en contra de la artista, llamándola ‘interesada’, además de hablar sobre su trabajo y la relación que sostiene con su padre, Ignacio Peregrín.

Prima de Belinda recuerda su primera impresión de la cantante

Stephenie Peregrín, quien se dedica al modelaje, compartió que conoció a su famosa prima durante un encuentro en un restaurante; sin embargo, la actitud de la cantante habría dejado mucho que desear para ella.

“Cuando me vio… Vamos a decir que no era un encuentro tan bonito porque parecía que no quería nada que ver conmigo. (…) De repente ella me mira de arriba abajo y dice ‘Qué linda’”, compartió Pegregrín en una entrevista con el programa de YouTube Chisme No Like.

Con información de El Financiero