Prieto: Brotan más irregularidades millonarias de Javier Rivera el Chulo

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El alcalde de Rincón de Romos, el panista, Jesús Prieto Díaz, informó que ya fue notificado de parte del Organo Superior de Fiscalización del estado, (OSFAGS) será quien absorba las anomalías que dejó su antecesor, Javier Rivera Luévano emanado de Nueva Alianza que superan los 5 millones de pesos.

En entrevista con El Clarinete el edil blanquiazul señaló que “son las observaciones de las Cuentas Públicas del 2018 y nosotros dando cuenta a esa disposición ya mandamos la información al OSFGAS para que ellos lleven a acabo la indagatoria, el procedimiento y la sanción correspondiente”.

A su vez reveló que la semana pasada “nos llegó un requerimiento de parte del IMSS luego de que administraciones anteriores, obviamente la que acaba de pasar, no subsanaron las integraciones al salario de los trabajadores. Esas anomalías son del 2008 al 2010 (que presidió el priista, Roberto Romo Marín), y se observaron en el 2013, no dieron cumplimiento, lo dejaron pasar, las mismas pasaron por Fernando Marmolejo y Javier Rivera y no se atendieron”, dijo.

A su vez Prieto Díaz “Aquí el problema es que llegó la observación en 2013, lo defienden jurídicamente, no ganan el asunto aún sabiendo que estaba mal integrado el salario de los trabajadores, en vez de pagarle al Seguro Social contratan un despacho interno y pierden por todos lados y ahorita el IMSS requiere cerca de 5 millones 300 mil pesos, se hizo un acumulado y se vino recargando al no ponerle solución y eso nos impacta a nosotros, es decir al municipio, porque es un daño al erario y tendremos que hacer una adecuación presupuestal para subsanar eso”.

Posteriormente manifestó que se dará parte a la Contraloría Muncipal para que ellos lleven la investigación y se sancione conforme a derecho a los presuntos responsables.

Al concluir recordó que se está dando parte a los Organos de Control las instalaciones 77 observaciones de las cuales las más fuertes serán retomadas por el OSFAGS y una de ellas supera los 5 millones de pesos por un tema de cultura donde no se pudo justificar los entregables y hay un conflicto de intereses porque el fondo se aplicó en familia “no tengo el dato de cuál familia se trate”, además de que hay otra observación de más de 4 millones de pesos en 2017 donde se otorgaron varios contratos a personal que trabaja dentro de la administración y dónde estaba involucrado el anterior director de Obras Públicas y hasta donde se también es pariente del exalcalde y eso le pega al ejercicio gubernamental sin duda”. remató.