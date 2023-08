PRI tiene ventajas en el FAM: Zepeda

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El proceso interno para definir la candidatura del Frente Amplio por México tiene ventajas para el PRI, manifestó el senador del PAN Damián Zepeda Vidales, quien cuestionó a la cúpula de Acción Nacional por haber aceptado los términos acordados.

“Me preocupan cosas del procedimiento que señalé desde el inicio y que están vigentes. No sé en qué cabeza la dirigencia del PAN aceptó un procedimiento que le daba clara ventaja a tu competidor. El mecanismo para elegir a la coordinadora o coordinador del Frente privilegia la movilización territorial: 50 por ciento va a ser una encuesta y el otro 50 por ciento para quien gane una elección de padrón, de quienes lleven más gente a movilizar. El PRI tiene dos millones de militantes en su padrón y el PAN tiene 250 mil. Ojalá no acabe ganando una candidatura quien no represente el sentir ciudadano”, apuntó en entrevista con elclarinete.com.mx.

– ¿Entonces el PRI tiene las de ganar?

– En el mecanismo de movilización territorial, sí. En el mecanismo de encuesta, no. ¿Cuál va poder más?, pues vamos a ver. Ojalá lo puedan resolver, pues me parecería un suicidio politico si la candidatura de ese movimiento termina en alguien que no sea abrazado por la ciudadanía. El PRI tiene un 65 por ciento de rechazo de la ciudadanía.

En torno a la negativa de Movimiento Ciudadano para sumarse a esta coalición, Zepeda Vidales expuso que un eventual triunfo de la senadora panista Xochitl Gálvez podría resultar atractivo para quienes, como él mismo, tienen sus reservas hacia la alianza.

“Comparto con Movimiento Ciudadano su rechazo de sumarse al PRI. Pero si con Xochitl, qué ha despertado mayor interés, se plantea una alternativa distinta, podría resultar atractivo y buscar otros partidos. Ahora yo no veo que Movimiento Ciudadano le interese sumarse jamás al PRI”, reiteró.

– ¿Cuál es la principal deuda del presidente Andrés Manuel López Obrador?

– Seguridad pública, sin duda. Es un fracaso absoluto en el gobierno de Morena. Los asesinatos superan en cinco años lo de sexenios anteriores. La segunda es salud, tenemos 30 millones de mexicanos nuevos sin acceso a salud, es un crimen. No tienen nada que presumir.

– Autocriticamente, ¿cuáles son las deudas del Poder Legislativo?

– Creo que no ha estado el Congreso para ayudar a resolver los retrocesos en salud o en educación. El problema es que Morena no deja avanzar. Hemos estado ahí para impulsar temas de salud, pero no quieren y han estado obsesionados en desaparecer el Seguro Popular.

Zepeda, había estado entre los precandidatos iniciales de Acción Nacional para la candidatura presidencial. Aspiración que dijo mantener, aunque prefirió no hacerlo en una coalición con PRI.

“Es un error la alianza del PAN con el PRI, porque es una incongruencia histórica y no compartimos visión de gobierno. Me preocupa ayudarle a ganar alguien que luego va a votar para hacerle daño a México como lo ha hecho el PRI. Se supone que el objetivo es cambiar las cosas. Mi objetivo sí es algún día ser presidente, pero no puedo competir en un proceso que no creo y no me pareció congruente”, indicó el panista.

– ¿Lo buscará en 2030?

– Ya veremos, no me gusta aferrarme a algo.