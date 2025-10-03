PRI reclama falta de cumplimiento de acuerdos en Asientos y San José de Gracia

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Flores, señaló que en los municipios de Asientos y San José de Gracia no se han respetado los compromisos asumidos dentro de la alianza conformada con el PAN y el PRD.

De acuerdo con el representante priista, en dichas demarcaciones los alcaldes no han integrado a perfiles del tricolor en sus equipos de trabajo, incumpliendo lo pactado al momento de consolidar la coalición.

En contraste, reconoció la disposición mostrada en Tepezalá y San Francisco de los Romo, donde las presidentas municipales sí han dado espacio a militantes de los partidos aliados en sus gabinetes. También destacó la coordinación con el alcalde de Calvillo, Daniel Romo, quien, dijo, ha mantenido comunicación constante y ha honrado los acuerdos.

Flores lamentó que en San José de Gracia y Asientos no se esté gobernando con la pluralidad que demanda una coalición. “Es más fácil hablar de las excepciones, y desafortunadamente ahí no se refleja un trabajo de unidad en beneficio de la ciudadanía”, expresó.

Finalmente, exhortó a los alcaldes a anteponer intereses personales y abrir la administración a perfiles con experiencia dentro de los partidos aliados, con el fin de fortalecer la calidad de los servicios públicos.