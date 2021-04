PRI no apostará a errores y pasado de sus adversarios en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Antonio Lugo Morales, sostuvo que su partido no le va a apostar a los errores y pasados de otros candidatos por muy negros que ha sido.

Detalló que el partido va por ganarse la confianza del electorado en base a las propuestas y no a la guerra sucia.

-¿Tenemos a un ex gobernador de candidato con un negro pasado, a un ex alcalde y a un Arturo Ávila señalado por escándalos, en ese sentido le apostarán a eso?

-No, en ese tenor yo creo que cada quien es responsable de sus actos y quien haya tenido errores que asuma las consecuencias.

Al final, de manera optimista Lugo Morales aseguró que la candidata a la alcaldía capitalina Norma Guel tiene con que alcanzar y rebasar a los candidatos más fuertes que son Leonardo Montañez y Arturo Ávila.

“Por la derecha y la izquierda los vamos a rebasar, vemos a Leo con más fuerza y en el caso de Arturo y Morena traen ahí un tema legal que no sé cómo lo van a resolver, así como vemos que en el caso de Ávila lo de esta mentada secta si le está pegando fuerte, pero insisto que cada quien se haga responsable de sus actos”, concluyó.