PRI no defenderá a corruptos: Ventura

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente del Partido Revolucionario Institucional Herminio Ventura, aseguró que no defenderán a ex servidores públicos corruptos, pero tampoco hará análisis de juicio hasta que no se determine lo contrario.

Acto seguido el veterano político apuntó que los dichos de Rosario Robles ex funcionaria en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto en contra del ex secretario de Hacienda Luis Videgaray tiene tientes políticos, desquites y venganzas.

Ventura Rodríguez añadió que de cara a las elecciones del 2021 van a surgir una serie de ataques para tratar de mermar a los rivales.

-¿Entonces el PRI no está en contra de que se haga justicia contra ex funcionarios?

-Para nada, si alguien la hizo que la pague, pero que sea una investigación justa donde todos tengan el derecho de réplica, de presentar sus pruebas y si tienen que pagar algún delito al final de cuentas que lo pague.

En última instancia anticipó que aquí mismo en Aguascalientes esperan embates de los adversarios que tratarán de desprestigiar al tricolor, donde no se descarta que salgan a relucir nombre de ex servidores públicos.