PRI Estatal debe escuchar opiniones de municipios: Beltrán

Redacción

Jesús María, Ags.- El Comité Directivo Estatal del PRI debe acercarse a la militancia de los municipios y hacer una consulta para definir si se debe ir en alianza con otros partidos políticos en el 2022, así como para avalar al candidato o candidata que los representará en este proceso, señaló el presidente del partido en Jesús María, Salvador Beltrán Valdez.

“Creo que debe haber una consulta real y concreta de qué es lo que busca el comité municipal, qué es lo que busca la gente de Jesús María y de todos los municipios; necesitan de preguntarnos si queremos ir en alianza o no y segundo, al momento de ir en alianza, con quién nos gustaría que nos abanderará”

Comentó que en procesos electorales pasados, el partido ha impuesto a varios candidatos que desconocían las necesidades de Jesús María y del resto de los ayuntamientos, cosa que se castigó en las urnas.

“En el histórico inmediato nos demuestra que eso no ha funcionado. El histórico que traemos es que cuando Gregorio Zamarripa y Gilberto Rodríguez fueron candidatos, se consultó a la base y se recuperó Jesús María, es lo que pretendemos; así no vamos a improvisar para poder sacar el trabajo”

Finalmente, Beltrán Valdez señaló que es urgente que el CDE del PRI anuncie si irán solos en las elecciones a gobernador el próximo año o bien, si se está consolidando una alianza con otros institutos políticos locales, esto para ir mentalizando a la militancia y puedan decir qué es lo que quieren de sus candidatos.

“Necesitamos que hoy en día se nos defina si vamos solos o si vamos a ir en alianza, porque si vamos en alianza a partir de hoy tenemos que trabajar a la gente y decirle qué es lo que queremos, y lo mismo si vamos solos, decirle a la gente que vamos solos”