PRI Aguascalientes: un año de acusaciones, rupturas y magros resultados

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- Alejado de los reflectores mediáticos, con un puñado de victorias en las urnas y sumando numerosos pleitos internos, así ha transcurrido el año 2021 en el comité estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

La más reciente controversia se generó tras la expulsión del ex dirigente local, Roberto Tavares Medina, quien a decir de sus propias palabras, se enteró de su baja a través de los medios de comunicación.

Previamente, el instituto político tuvo que cambiar de candidata a la alcaldía capital en pleno inicio del proceso electoral; añadiendo de paso las controversias que ha tenido el delegado Antonio Lugo con la propia militancia.

Época de oro

Partido aplanadora durante la mayor parte del siglo pasado, el PRI comenzó a perder fuerza en la última década de esa centuria. En las votaciones locales de 1995 se le fue de las manos la alcaldía capital y el control del Congreso. Tres años después, perdería por primera vez la gubernatura ante el Partido Acción Nacional.

Ya en el actual siglo, los vaivenes políticos fueron una característica del Revolucionario Institucional. Si bien en las elecciones intermedias de 2001 volvió a ser la primera fuerza en el Congreso, para 2004 apenas pudo obtener una alcaldía municipal y se estancó con cuatro legisladores.

El PRI tuvo su mejor época reciente en los comicios del 2010 cuando además de recuperar la gubernatura, también se hizo del control del Congreso y de varias alcaldías, incluyendo la capital. Personajes de la vida pública de Aguascalientes como periodistas o empresarios quisieron subirse al barco ganador.

No obstante, este panorama resultó temporal y de nuevo el tricolor se iría acostumbrando a las derrotas.

Tras perder nuevamente la gubernatura y el Poder Legislativo, el PRI se estancó como la tercera fuerza electoral en el estado. Una posición de la cual no ha podido desprenderse, viéndose en medio de numerosas polémicas.

Carrera de relevos

Para las elecciones locales de este año que se votaron alcaldías y diputaciones, el PRI apostó por la candidatura de Blanca Rivera Río, conocida en los ámbitos políticos más por estar casada con Carlos Lozano de la Torre, el último ex gobernador priista del estado.

Aunque no había contendido antes para un puesto de elección, Rivera Río se registró como candidata única el 17 de enero, en un acto multitudinario que pareció demostrar la fuerza que antes tuvo el tricolor.

No obstante, apenas dos meses después y a unos días del cierre de registros oficiales, Blanca Rivera se bajó inopinadamente de la contienda, en medio de rumores de desacuerdos.Poco después, el 6 de abril, la ex aspirante emitió señalamientos a un medio nacional, denunciando una “traición” de parte de la dirigencia nacional del tricolor.

Con el proceso electoral a la vuelta de la esquina, el PRI propuso a la diputada federal Norma Guel Saldívar como candidata sustituta. Pero allí no acabaron las polémicas, pues Guel Saldívar también fue inscrita en el primer puesto de las plurinominales al siguiente Congreso del Estado, lo cual le garantizaba un escaño ante el pleno.

Esto fue rechazado de última instancia por tribunales electorales, que el 9 de abril dispuso que el PRI definiera un solo registro de la aspirante, para cumplir con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Guel quedó como aspirante a alcaldesa y la diputación fue para Verónica Romo.

Sin embargo, las mayores controversias al interior del PRI Aguascalientes se vivieron desde la cúpula.

“Profesional de la simulación”

Desde principios del año pasado, las riendas del PRI estatal se encontraban en manos de Herminio Ventura Rodríguez, ex líder magisterial del estado, quien fue asignado como presidente provisional después que Enrique Juárez había renunciado como dirigente el 7 de marzo de 2020.

No obstante, el 11 de marzo último, el PRI estatal amaneció con un nuevo presidente provisional en la persona de Antonio Lugo Morales, quien fue nombrado como delegado desde el comité nacional.

El cambio de capitán de la nave no produjo dividendos electorales. En las votaciones de junio, el PRI solamente ganó dos de once alcaldías y se tuvo que conformar con la diputación plurinominal para Romo.

Pronto, Lugo Morales entró en controversias con militantes de trayectoria, generando intercambio público de acusaciones. El ex diputado Edgar Busson Carrillo calificó al delegado de ser “un profesional de la simulación”, también Lugo entró en controversia con la actual legisladora Elsa Amabel Landín Olivares a quien en junio manifestó que no había cumplido con sus cuotas económicas como militante. La diputada respondió en una entrevista señalando “mi cuota es ganar y gané donde me correspondía”.

Sin embargo, las mayores polémicas mediáticas se dieron con Roberto Tavares Medina, líder estatal del PRI en 2007 y que apenas en abril último había renunciado a la dirigencia del Movimiento Territorial. Tavares Medina generó críticas abiertas hacia Lugo y a otros priistas como Margarita Gallegos, candidata por la alcaldía de San Francisco de los Romo. Durante ese abril, Tavares y otros militantes remitieron una carta al líder nacional Alejandro Moreno, señalando presuntas anomalías financieras de parte de Antonio Lugo.

Los cuestionamientos siguieron y el pasado miércoles, en su red social de Facebook, Tavares confirmó su expulsión del partido, afirmando que se enteró por los medios de comunicación.

Empero, el hoy ex dirigente tricolor manifestó luego que estudiaría el documento y en declaraciones recogidas por medios locales, puntualizó: “Un forastero no va a definir si soy o no priista”.