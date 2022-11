PRI Aguascalientes rumbo al cadalso; arman “planilla de unidad” entre Macías y Atilano

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- En el Partido Revolucionario Institucional no cambian las cosas y en el vetusto edificio de la Avenida López Mateos y Cosío las cosas se siguen haciendo igual que en los últimos 50 años, en el PRI aplica el dicho “pan con lo mismo”.

Ante los órganos internos se registraron de última hora, Kendor Macías el regidor tricolor en Jesús María quien al parecer no va a dejar que entre su suplente al cabildo chicahual, además de que Leslie Atilano quien renunció como secretaria general del Comité Directivo Estatal para participar en el proceso interno seguirá en el mismo cargo solo que ahora por los próximos cuatro años.

Rafael Herrera, militante tricolor desde hace más de 45 años señaló “Mientras las familias (políticas) de Lorena Martínez y Carlos Lozano no suelten esto va ir de mal en peor y no nos extrañe que en el 2024 se pierda el registro. Nada les costaba abrir mesas de recepción para que la militancia en cada distrito de cada municipio eligiera por quien votar o se registrara para ser el nuevo o nueva dirigente del partido, pero no hicieron lo mismo de siempre, solo que ahora las condiciones son peor que nunca y parece que no vamos a salir de este hoyo”, advirtió.

Entrevistados luego de su registro como planilla de unidad, Kendor Macías al preguntarle dónde estaba esa presumida unión sin en el auditorio Reyes Heroles solo estuvieron presentes Armando Romero y Herminio Ventura dos expresidente de más de una docena que pudo haber ido a este evento y decidió no ir, lo mismo que exgobernadores y expresidentes municipales de la capital y otros ayuntamiento es más ni siquiera diputados locales o exdiputados federales o exsenadores.

Prácticamente ninguna figura de peso del partido se hizo presente, ante ello Macías respondió “es un horario difícil muchos tienen su trabajo, no pueden estar aquí pero hay gente que pertenece a esas expresiones y el respaldo”.

¿No les afecta la imagen de Alito Moreno tan desprestigiado que está?

-Se va a demostrar en las próximas votaciones el tema de la Ley Electoral y ahí se va a demostrar de qué estamos hechos los priistas.

¿El PRI va a seguir en la coalición?

-Esto cambia día a día y pertenecemos a un liderazgo el cual respetamos mucho y esto va en beneficio del partido. Y Vamos a estar preparados por si vamos solos, pero ahora se está buscando la coalición a nivel nacional, y si no tenemos los perfiles y la ambición para ir solos si así sucede.

José Carlos Lozano Rivera Río, hijo de Carlos Lozano exgobernador del estado estuvo presente y ante la pregunta de si se iba a registrar señaló “No me toca”, y se retiró sonriendo.

Además de este otros 13 perfiles “decidieron” no participar para que Macías Martínez y Atilano Tapia se queden con lo que queda del tricolor en la entidad que de hecho ya ni el edificio tienen en virtud de que se comprobó que la finca pertenece a gobierno del estado y para que sea del priismo tendría que pagar 3.5 millones de pesos, dinero del que carecen y menos van a tener al ser castigados en sus prerrogativas luego de las millonarias multas que cobrará el IEE a este instituto político.

En conclusión el panorama tricolor luce más negro que nunca en su historia.