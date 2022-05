PRI refrenda su compromiso con la coalición “Va por Aguascalientes”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El priísmo de Aguascalientes recibió en el CDE a la candidata de la Coalición “Va por Aguascalientes”, Tere Jiménez, en un evento en el cual estuvo presente la dirigencia estatal, el presidente Antonio Lugo Morales y nuestra secretaria general, Leslie Atilano Tapia.

También el delegado del CEN del PRI, Humberto Lepe Lepe; el subsecretario de operación política del CEN, Carlos Peña Badillo; la ex presidenta municipal y ex diputada federal, Lorena Martínez; la presidenta municipal de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto; además de ex presidentes del CDE como: Fernando Gómez Esparza, Enrique Juárez, Rogelio Ramírez Soto, Herminio Ventura, por decir algunos; además de Regidores, presidentes de Comités Municipales, Delegados municipales y distritales, así como dirigentes de sectores y organizaciones y por parte del Partido Acción Nacional, Mario Álvarez Michaus.

La encargada de dar la bienvenida a los asistentes fue la secretaria general, Leslie Atilano Tapia, quien señaló que los verdaderos priistas, los que se quedan, los que aguantan y dan todo, los que hoy están de pie, están promoviendo y recorriendo todo el estado para promover el voto para Tere Jiménez y “su partido se los reconoce y los valora”.

Añadió: “Candidata aquí hay un priísmo que tiene ganas de ganar, Tere reconocemos en ti a una mujer decidida y cuentas con todo nuestro apoyo”.

Cabe mencionar que en representación de los Comités Municipales, Juan José Palacios Arellano presidente del Comité Municipal de Rincón de Romos, señaló que el trabajo que se ha hecho en estos tiempos de campaña es y ha sido para la búsqueda de los votos, pues Aguascalientes necesita a Tere Jiménez en la gubernatura, por lo que dijo, en los comités municipales tienen claro el seguir con la promoción el voto.

Por su parte Carlos Peña, subsecretario del CEN, dijo que la instrucción de Alejandro Moreno, presidente del PRI y de Miguel Alonso, como secretario de operación política, es de darnos cuenta que el PRI tiene que aportar, pues “aceptamos nuestros errores, pero, reconocemos nuestras fortalezas que son las estructuras que ni se bajan ni se rajan”.

El presidente del CEN del PRI, Antonio Lugo Morales, mencionó que la familia priísta de Aguascalientes hoy refrenda su compromiso con Tere Jiménez.

“Puede candidata estar segura que las estructuras del PRI desde el inicio de su campaña han estado comprometidas, en su propuesta y por usted seguiremos trabajando para que el 5 de junio sea nuestra próxima gobernadora”.

Finalmente, nuestra candidata, Tere Jiménez, reconoció el trabajo de los priístas, y los exhortó a no bajar la guardia y a ser fuertes, pues dijo: “los proyectos se logran con mucho trabajo y sobreponiéndose de las adversidades”.

Reconoció que el PRI es el único partido de México que cuenta con estructuras sólidas y fuertes, por lo que señaló no tendrá duda en cada una de estas sacará un mayor número de votos, para salir triunfantes en la próxima elección.