PRI Aguascalientes: los nombres de siempre

Aguascalientes, Ags.- Promocionandose con abrirle espacios a las nuevas generaciones de militantes, el PRI de Aguascalientes en realidad sigue reciclando nombres de antaño para ocupar posiciones dentro de su comité estatal.

Desde quienes figuran en el consejo político, pasando entre los mandos de posiciones dentro del comité estatal y hasta quienes fueron designados delegados municipales, vuelven a escucharse los nombres tradicionales del tricolor.

Tan sólo una rápida mención a quienes integran la comisión política permanente del PRI destacan los dos últimos ex gobernadores del partido, Otto Granados Roldan y Carlos Lozano de la Torre; pero además se enlistan nombres como los de Refugio Marín, desde hace años líder local de la CROC; Carlos Estrada Valdez, presidente municipal de Cosío en 1993; y hasta José Carlos Lozano Rivera Río, hijo del ex gobernador Lozano y que intentó sin éxito ser diputado federal hace un par de años.

En el comité estatal, tras la renuncia de Enrique Juárez en marzo, se designó de manera provisional a Herminio Ventura Rodríguez, ex diputado y alguna vez líder local del magisterio. El nombramiento era provisional, pero debido a la pandemia se decidió mantenerlo en el puesto.

No obstante, el comité estatal sí sería completado por otros militantes ya con varias posiciones en su haber. Luis Fernando Muñoz López, quien fue líder estatal en los noventas y hace un par de años votado para una diputación local, se le asignó al frente de la comisión de Justicia Partidaria. Pilar Moreno Montoya, ex legislador federal y secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial en el pasado sexenio, ahora pasó a ser secretario adjunto de la presidencia. En tanto que la ex diputada Denisse Ibarra Rangel, quien hasta hace unos meses era la secretaria del comité estatal, se mantuvo pero como dirigente del Organismo de Mujeres Priistas.

Casos similares son los de Francisco Guel Sosa, ex alcalde de San Francisco de los Romo, ahora ocupa la secretaría de Operación Política; mientras Eduardo Rocha, diputado local hace un par de legislaturas, fue designado líder del comité municipal de Aguascalientes.

El manoseo de nombres llegó incluso a las designaciones de delegados municipales del comité estatal. De esta manera, Netzahualcóyotl Ventura, quien fue candidato del PRI a la alcaldía de Aguascalientes en 2019, ahora fue nombrado delegado por Asientos. Lo mismo que la ex diputada Josefina Moreno, ahora delegada por Jesús María, y el ex alcalde por Rincón de Romos, Juan Manuel Méndez, asignado como delegado en San Francisco de los Romo.

El PRI en Aguascalientes solamente gobierna la alcaldía de San Francisco y es tercera fuerza en el Congreso del Estado.