PRI a favor de sancionar violencia digital contra docentes en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada Lucía de León Ursúa, presidenta de la comisión de Educación en el Congreso del Estado, se mostró a favor de legislar con el objetivo de aplicar sanciones para castigar la violencia digital hacia docentes locales,

“Es una buena iniciativa y vamos a ver cómo avanza, los maestros la han tomado muy bien, pues volvemos al tema del celular, cuando los alumnos no lo saben usar y se puede convertir en una herramienta negativa. Hemos tenido algunos casos de alumnos”, declaró en entrevista.

La propuesta fue anunciada por el diputado Heriberto Gallegos Serna, del grupo mixto Fuerza Por Aguascalientes, quien contemplaría castigos que van desde suspensiones hasta la expulsión del alumno del plantel al que acuda.

En ese sentido, la representante del PRI aseveró que la iniciativa ha sido cobijada por varios integrantes de la Legislatura local, quienes estarán brindando su apoyo.

“Nos hemos adherido a la propuesta, ya que consideramos que es buena y es algo que los maestros solicitaban”, insistió la presidenta de la comisión de Educación.