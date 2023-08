Previo al juicio, Rumanía retiró arresto domiciliario a Tate

Redacción

Rumanía.- Este viernes, el polémico personaje de las redes sociales y ex kickboxer profesional que es acusado en Rumanía de violación, tráfico de personas y creación de un grupo criminal para explotar sexualmente a mujeres, Andrew Tate, obtuvo un recurso contra su arresto domiciliario y, en su lugar, se le impondrán medidas de control judicial, indicó su vocero.

En un comunicado el portavoz Mateea Petrescu informó que Tate no podrá salir del país; y tampoco podrá “estar en proximidad cercana con ninguno de los otros acusados, testigos o presuntas víctimas y sus familiares directos”.

A ello agregó: “Este resultado positivo nos da confianza de que habrá más acontecimientos favorables en el futuro”.

Vale mencionar que la decisión de la Corte de Apelaciones de Bucarest se produjo luego que la fiscalía acusó formalmente en junio a Tate, de 36 años, a su hermano Tristan y a dos mujeres rumanas por el mismo caso.

Los cuatro fueron detenidos a finales de diciembre cerca de la capital rumana y han negado las acusaciones en su contra; la decisión judicial estipula que los cuatro serán sujetos a restricciones geográficas limitándolos a la municipalidad de Bucarest y al vecino condado Ilfov, a menos que cuenten con aprobación de un juez.

Frente a su casa grande cerca de Bucarest el viernes, Andrew Tate dijo a la prensa: “Hemos sido totalmente inocentes desde el comienzo”; tras lo cual refirió “en enero cuando me arrojaron a una celda, la prensa reportó al mundo que yo era una persona terrible, que lastimé a personas y que gané mucho dinero a raíz de actividades criminales”.

Luego declaró, “y aquí estamos siete u ocho meses después, y no hemos visto ni a una sola víctima en los noticieros”; y mencionó “he visto como mucha gente me ha apoyado, me ha defendido, y no he visto ni a una sola persona mostrar la cara y decir que le he hecho daño”.

Si los acusados violan las restricciones judiciales, podrán ser devueltos a arresto domiciliario o arresto preventivo, según la decisión judicial.

Por cierto que los hermanos Tate, que tienen doble ciudadanía británica-estadounidense, desafiaron una decisión judicial del 18 de julio que les dictaba arresto domiciliario mientras el caso procede por las cortes; los hermanos ganaron una apelación en marzo para ser transferidos a arresto domiciliario tras estar tres meses en un centro de detención policial.

*Con información de El Diario de Juárez.