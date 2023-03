Previo a la marcha del 18 de marzo, Cárdenas Batel salió del gabinete de AMLO

Redacción

México.- Previo a la marcha del 18 de marzo, donde el mandatario federal celebrará el aniversario de la expropiación petrolera, el responsable de la elaboración de proyectos y coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo anunció el propio López Obrador este viernes 17 de marzo, al confirmar la salida del hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y reveló que su ex jefe de asesores se desempeñará como secretario técnico de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

De acuerdo con Animal Político, la renuncia del nieto del ex presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, se habría presentado desde hace un mes, sin embargo, López Obrador aseguró este viernes desde Villahermosa, que no hay un rompimiento entre ellos, incluso afirmó que su ex colaborador seguirá haciendo política.

Cabe destacar que la noticia se confirma a solo unos días en que López Obrador celebre un mitin político en el Zócalo de la Ciudad de México para festejar que el 18 de marzo de 1938, el General Lázaro Cárdenas llevó a cabo la expropiación de la industria petrolera en México.

Asimismo se tiene que recordar que Lázaro Cárdenas Batel es hijo del ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien hace un mes fue blanco de las críticas de López Obrador, y que incluso lo llegó a acusar de ser su “rival político”, aunque después corrigió en sus posicionamientos.

AMLO resalto que Lázaro Cárdenas Batel dejará su cargo como coordinador de asesores en la Presidencia para dedicarse y desempeñarse dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac); “Lázaro va a trabajar en la Celac”, y destacó la buena relación entre el ex gobernador de Michoacán con los líderes de la izquierda latinoamericana.

Respecto a la posibilidad de que la salida de Cárdenas Batel del gobierno responda a una aspiración política, López Obrador no descartó que sea así porque sostuvo que “él va a seguir haciendo política, es parte de los que van a sustituirnos, del relevo generacional”.

Finalmente y cuestionad sobre la posibilidad de una candidatura de Cárdenas Batel para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el presidente aseguró que no es un tema que conozca, aunque no lo descartó; y apuntó “No, pero eso tampoco hay que descartarlo, él va a seguir haciendo política, es parte de los que van a sustituirnos, lo que yo hablo del relevo generacional, por eso estoy contento, por eso nada más entrego la banda y a Palenque y me voy a ir tranquilo a leer escribir y hablar con los árboles y con las guacamayas y los pájaros”.

*Con información de Infobae