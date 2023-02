Prevención del cáncer debe comenzar con autocuidados: Esparza

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La prevención de padecimientos relacionados con cualquier tipo de cáncer debe comenzar desde los cuidados personales, consideró Javier Esparza Pantoja, director del Hospital local Miguel Hidalgo.

“Por supuesto que el estado tiene la responsabilidad en algunos sentidos, pero como individuos tenemos gran responsabilidad en cuidarnos. En ese sentido, cuando a alguien se le dice no fumes, no es una necedad y no es una metáfora, sino que es una realidad. El autocuidado es esencial”, afirmó.

Esparza Pantoja precisó en torno a los cuidados de prevención inician desde el cuidado personal, como el caso de la autoexploración mamaria, a fin de evitar los tratamientos de rescate cuando ya se tienen altos porcentajes de deceso que los diagnósticos tempranos.

“El manejo del cáncer no solamente es de quimioterapias, tampoco sólo de cirugías, y tampoco solo de radioterapia. El manejo del cáncer es un concepto totalmente integral que incluye de la A la Z desde la prevención, además esos datos paradójicamente son algunos de los más descuidados”, resaltó.

El titular del centenario hospital de la ciudad destacó que la entidad se mantiene a la vanguardia en servicios de oncología.