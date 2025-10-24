Prevén viernes caluroso y sin lluvias en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Cielo despejado y ambiente caluroso dominarán este viernes en Aguascalientes, donde no se prevén lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Aunque en buena parte del norte del país se esperan tormentas, descargas eléctricas y ráfagas intensas de viento, el estado quedará al margen de esos efectos, con condiciones estables durante la jornada.

La mañana presentará un ambiente fresco a templado, mientras que hacia la tarde se prevé un incremento en la temperatura, con un clima cálido a caluroso en la zona urbana y rural. No se descarta la presencia de viento ligero, con rachas de entre 35 y 50 kilómetros por hora.

Para el resto del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado con ligera nubosidad dispersa y buena visibilidad en carreteras.