Prevén un invierno intenso en Aguascalientes por temporada de lluvias prolongada

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El estado se prepara para un invierno más severo de lo habitual, advirtió el coordinador estatal de Protección Civil, Eduardo Muñoz de León, al señalar que la constante temporada de lluvias podría extenderse hasta diciembre y empatar con la llegada de la temporada invernal.

De acuerdo con los pronósticos, lo más intenso del frío se registrará durante los meses de enero y febrero, con temperaturas que podrían descender hasta los cero grados en la zona serrana, e incluso con posibilidades de que sean más bajas.

Ante este panorama, Muñoz de León hizo un llamado a la población para proteger especialmente a niños y adultos mayores, con el fin de prevenir complicaciones de salud derivadas de las bajas temperaturas.

Dijo que de acuerdo a las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional en esta temporada 2025-2026 se prevén 48 frentes fríos, mismos que comenzaron en este septiembre y concluirán hasta mayo del próximo año.