Prevén restauranteros de Aguascalientes recuperación económica hasta mediados de 2023

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Los restaurantes de la entidad podrían recuperar sus niveles pre pandémicos hasta mediados del 2023, estimó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC), José Álvarez Fernández.

En entrevista, el representante local explicó que aunque en este año han registrado una recuperación económica después de los efectos negativos de la contingencia sanitaria, aún debe pasar más tiempo para que el sector avance como lo hacía antes del Covid-19.

“Todavía no llegamos a los niveles de 2019, pre pandémicos, estamos cerca pero creemos que esto se va a lograr quizá a mediados del próximo año, llegar a los mismo niveles de venta que teníamos antes de la pandemia, sin embargo la situación se ha mantenido y hemos sido beneficiados por la salida de los clientes a los restaurantes”

Reconoció que el tema de la inflación en los alimentos ha orillado a los propietarios de estos negocios a tomar diferentes estrategias de ahorro para no incrementar el precio de sus platillos, como tener más eficiencia en el uso de los alimentos y de los recursos energéticos, así como sustituir algunos ingredientes.

Detalló que los alimentos en donde se ha visto un aumento de precios más marcado son los elaborados con harinas y sus derivados, además de los productos como carne de cerdo, res, pollo, mariscos, cervezas y refrescos.

Pese a esta situación, Álvarez Fernández dijo que el sector restaurantero no ha tenido problemas de escasez de alimentos ni tampoco se han tenido más cierres de establecimientos.

“El sector trae la tendencia hacia arriba, hasta el año que entra esperamos recuperar los niveles que teníamos, serían prácticamente tres años perdidos en cuanto al crecimiento pero la misma tendencia que traemos nos va a llevar a los niveles que buscamos”, concluyó.