Prevén que presas en Jesús María tenga agua para dos años

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- Las presas y bordos de esta localidad alcanzaron su capacidad máxima tras la temporada de lluvias, lo que podría garantizar disponibilidad de agua para al menos los próximos dos años, estimó Héctor Reyes, coordinador de Protección Civil municipal.

“Los embalses en su mayoría, de los que tenemos en Jesús María, llegaron al 100 por ciento”, señaló.

El funcionario indicó que, con un uso responsable, los niveles actuales permitirán contar con reservas hídricas estables hasta la siguiente temporada de lluvias.

“Yo creo que si se usa de manera razonable, para la próxima temporada estaremos bajándole como un 20, 25 por ciento”, explicó.

Reyes aseguró que la reciente captación proporciona un margen de seguridad suficiente para la población.

“Yo creo que sí, al menos unos dos años”, afirmó.

Aunque las presas se llenaron, los incidentes por escurrimientos fueron mínimos y no afectaron de manera significativa a las comunidades.