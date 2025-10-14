Prevén martes cálido y con lluvias aisladas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes tendrá este martes un clima cálido durante la tarde, con probabilidad de lluvias aisladas y cielo parcialmente nublado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La onda tropical número 37 se desplazará lentamente al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, en interacción con canales de baja presión sobre el occidente, norte y centro del país. Estas condiciones generarán lluvias de distinta intensidad en gran parte del territorio nacional, aunque para Aguascalientes se prevén únicamente precipitaciones aisladas y descargas eléctricas ocasionales.

El ambiente será fresco por la mañana, más frío en zonas serranas, y cálido a caluroso durante la tarde. Los vientos tendrán dirección variable con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.