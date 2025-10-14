15 C
Aguascalientes
14 octubre, 2025
Tendencias

Despojan de sus vehículos a 3 familias en Aguascalientes cerca…

Panteras de Aguascalientes derrota a Soles de Mexicali y se…

Aguascalientes se prepara para el Festival Cultural de Calaveras 2025

Descubre pescador en Suecia uno de los mayores tesoros medievales…

¡Vive la magia de Calvillo, Pueblo Mágico, en el Festival…

Dirigente de Morena en Aguascalientes deja abajo a su diputade

Ayuntamiento Aguascalientes brinda asesoría a estudiantes de prepa y secundaria

Irá Jesús María por expropiar predios para ampliar la avenida…

“Gran reto”, la educación inclusiva en planteles: IEA

Busca Alex de Alba su pase a la final de…

Prevén martes cálido y con lluvias aisladas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes tendrá este martes un clima cálido durante la tarde, con probabilidad de lluvias aisladas y cielo parcialmente nublado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La onda tropical número 37 se desplazará lentamente al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, en interacción con canales de baja presión sobre el occidente, norte y centro del país. Estas condiciones generarán lluvias de distinta intensidad en gran parte del territorio nacional, aunque para Aguascalientes se prevén únicamente precipitaciones aisladas y descargas eléctricas ocasionales.

El ambiente será fresco por la mañana, más frío en zonas serranas, y cálido a caluroso durante la tarde. Los vientos tendrán dirección variable con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.