24.2 C
Aguascalientes
16 octubre, 2025
Tendencias

Localiza Fiscalía a 2 jóvenes desaparecidos en Calvillo, Aguascalientes

Presenta Daniel Romo su Primer Informe en Calvillo

Lanza Shimano los frenos Deore XT M8220 con máxima potencia…

Destruyeron la protección a los derechos fundamentales: Moni Becerra

Reprocha Antorcha Campesina eliminación del FONDEN 

Alertan por falsos gestores que ofrecen apoyos para el campo…

Ejecutan pena de muerte en contra de dos personas acusadas…

Descarta Caudel confirmar o rechazar si saldrá de IVSOP

Capacitan a empresarios contra extorsión y ‘cobro de piso’ en…

Confirma la ciencia que amor del perro a su amo…

Prevén mañana fría y tarde cálida en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este jueves se prevé un amanecer frío con temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en la entidad, principalmente en las zonas rurales y serranas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El descenso térmico forma parte de un frente frío que afecta al norte y centro del país, con ambiente gélido durante la madrugada en estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. En Aguascalientes, se espera que las primeras horas del día registren heladas ligeras y bancos de niebla dispersos en áreas altas.

Hacia el mediodía, las condiciones mejorarán y se prevé un ambiente cálido, con cielo medio nublado y temperaturas máximas de entre 26 y 28 grados, sin pronóstico de lluvia. Sin embargo, se mantendrá el viento moderado con rachas de 45 a 60 kilómetros por hora, especialmente en el norte y el oriente del estado, por lo que se recomienda precaución ante posibles tolvaneras o caída de ramas.

En la región de la Mesa del Norte, el pronóstico incluye lluvias fuertes en Chihuahua, Coahuila y Durango, así como chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en Zacatecas y San Luis Potosí, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.