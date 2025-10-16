Prevén mañana fría y tarde cálida en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este jueves se prevé un amanecer frío con temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en la entidad, principalmente en las zonas rurales y serranas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El descenso térmico forma parte de un frente frío que afecta al norte y centro del país, con ambiente gélido durante la madrugada en estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. En Aguascalientes, se espera que las primeras horas del día registren heladas ligeras y bancos de niebla dispersos en áreas altas.

Hacia el mediodía, las condiciones mejorarán y se prevé un ambiente cálido, con cielo medio nublado y temperaturas máximas de entre 26 y 28 grados, sin pronóstico de lluvia. Sin embargo, se mantendrá el viento moderado con rachas de 45 a 60 kilómetros por hora, especialmente en el norte y el oriente del estado, por lo que se recomienda precaución ante posibles tolvaneras o caída de ramas.

En la región de la Mesa del Norte, el pronóstico incluye lluvias fuertes en Chihuahua, Coahuila y Durango, así como chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en Zacatecas y San Luis Potosí, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.