Prevén lluvias y calor moderado en Aguascalientes este jueves

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El ingreso de humedad proveniente del golfo de México provocará lluvias fuertes en Aguascalientes este jueves, con acumulaciones que podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría generar encharcamientos, inundaciones, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos, principalmente en zonas vulnerables del estado.

Durante la mañana se espera cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado y se prevé un ambiente cálido, con temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius en el suroeste del estado.

Además de las lluvias, se anticipan rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora.