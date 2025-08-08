Prevén lluvias para este viernes en Aguascalientes

19 C
Aguascalientes
8 agosto, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para este viernes, se esperan intervalos de chubascos con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros en gran parte del estado de Aguascalientes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas altas y carreteras.

De acuerdo con el pronóstico para la Mesa del Norte, se prevé cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día.

En Aguascalientes, se mantendrá un ambiente templado por la mañana, mientras que por la tarde se espera un clima caluroso. El viento soplará del este con una velocidad de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h.