Prevén lluvias muy fuertes y posible granizo en Aguascalientes este lunes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes arrancará la semana con condiciones de inestabilidad, debido a un canal de baja presión que se extiende por la Mesa del Norte y la Mesa Central, sumado al ingreso de aire húmedo proveniente del golfo de México.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que durante este lunes se esperan lluvias puntuales muy fuertes en la entidad, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La acumulación de agua podría alcanzar entre 50 y 75 milímetros, lo que aumenta el riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

La jornada iniciará con cielo medio nublado y bancos de neblina en áreas serranas. El ambiente matutino será fresco en la mayor parte del estado, pero hacia la tarde se prevé un clima cálido, sin descartar episodios calurosos.

Las precipitaciones se intensificarán en el transcurso del día y estarán acompañadas de viento proveniente del este de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 40 kilómetros por hora en la región.