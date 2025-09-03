Prevén lluvias muy fuertes este miércoles en Aguascalientes

16.2 C
Aguascalientes
3 septiembre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes enfrentará este miércoles un panorama de lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que se esperan acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros de agua, lo que aumenta el riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves en zonas vulnerables y la crecida de ríos y arroyos.

El pronóstico regional para la Mesa del Norte indica cielo medio nublado a nublado a lo largo del día. Además de Aguascalientes, Zacatecas tendrá condiciones similares con lluvias muy fuertes, mientras que en Chihuahua y Durango se esperan precipitaciones intensas en sus zonas serranas.

Por la mañana el ambiente será fresco a templado, pero conforme avance la jornada se tornará cálido a caluroso. En Aguascalientes se prevé viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, lo que podría agravar la sensación térmica y generar caída de ramas o estructuras ligeras.