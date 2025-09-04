Prevén lluvias muy fuertes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para este jueves se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en el estado, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, debido a la interacción de canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de aire húmedo del Golfo de México.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las precipitaciones podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros, lo que aumenta el riesgo de encharcamientos, inundaciones repentinas, deslaves en zonas vulnerables y un incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Durante la mañana se espera cielo medio nublado con ambiente fresco en la mayor parte de la región, además de bancos de niebla en zonas altas. En las sierras del estado se podrían registrar temperaturas mínimas cercanas a los 5 grados.

Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, aunque las tormentas eléctricas con granizo podrían presentarse de forma aislada en distintos puntos de Aguascalientes. También se prevén rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros.