Prevén lluvias intensas este lunes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La presencia de canales de baja presión en el noroeste, occidente y sur del país, combinados con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, mantendrán condiciones de inestabilidad este lunes en Aguascalientes.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extenderá sobre los estados de la Mesa del Norte, lo que favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte de la región.

Para Aguascalientes se prevén precipitaciones puntuales intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros en algunas zonas del estado, principalmente por la tarde y noche.

En la capital de Aguascalientes y municipios aledaños, las temperaturas máximas oscilarán entre los 24 y 26 grados, mientras que las mínimas se ubicarán alrededor de los 14 grados, lo que mantendrá un ambiente templado a fresco durante el día.