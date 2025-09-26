Prevén lluvias fuertes y granizo este viernes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este viernes, Aguascalientes tendrá un ambiente cálido durante la tarde, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como reducción en la visibilidad en distintos puntos del estado.

Durante la mañana se prevé cielo despejado a medio nublado con ambiente fresco, mientras que en zonas altas podrían presentarse bancos de niebla. Por la tarde, el ambiente será cálido y se mantendrá la posibilidad de tormentas eléctricas con rachas de viento menores a 30 kilómetros por hora.

Las condiciones atmosféricas estarán ligadas a un canal de baja presión sobre el oriente del país y otro en el interior de la República, sumado a la inestabilidad atmosférica. Estos sistemas propiciarán lluvias fuertes en entidades del centro y norte, entre ellas Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

El Meteorológico advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo y rachas de viento, por lo que recomendó extremar precauciones ante posibles deslaves en zonas vulnerables, inundaciones repentinas y afectaciones a la movilidad urbana.

La temperatura máxima en Aguascalientes oscilará entre 26 y 29 grados, con ambiente templado durante la noche y madrugada.