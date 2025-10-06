Prevén lluvias fuertes y ambiente cálido en Aguascalientes este lunes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Cielos nublados, chubascos y posibles lluvias fuertes se esperan este lunes en Aguascalientes, debido a la presencia de canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste del país, que interactúan con la entrada de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones favorecerán chubascos con lluvias puntuales fuertes —de entre 25 y 50 milímetros— en gran parte de la entidad, especialmente por la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica y posibles rachas de viento.

El pronóstico también indica viento de componente este con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 50 kilómetros por hora, especialmente en zonas abiertas y carreteras.