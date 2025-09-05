Prevén lluvias fuertes este viernes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para este viernes se esperan lluvias puntuales fuertes en el estado, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones, que podrían acumular entre 25 y 50 milímetros, estarán presentes en gran parte de la región del Bajío y la Mesa del Norte, incluyendo a Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato.

El reporte señala que en la Mesa del Norte se prevé cielo de medio nublado a nublado a lo largo del día, con lluvias intensas en Durango, muy fuertes en Chihuahua y fuertes en Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.

Además, se pronostican bancos de niebla en zonas altas por la mañana, con ambiente fresco a templado en la mayor parte del estado, y frío en áreas serranas.

El viento será de dirección variable, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Aguascalientes, lo que podría reforzar la sensación de inestabilidad atmosférica durante las tormentas.