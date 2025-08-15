Prevén lluvias fuertes en Aguascalientes este viernes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y el golfo de México provocará este viernes lluvias puntuales fuertes en Aguascalientes, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana se espera cielo medio nublado y ambiente fresco, con posibilidad de lluvias aisladas en el oeste del estado. Hacia la tarde, el cielo se nublará y se registrarán precipitaciones más intensas, lo que podría ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves en zonas de ladera e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

En la región Mesa del Norte, a la que pertenece Aguascalientes, también se anticipan lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, y fuertes en Zacatecas, con las que compartirá condiciones meteorológicas adversas. Las precipitaciones estarán asociadas a un sistema de tormentas que se desplazará hacia el centro del país, afectando además a Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El viento en Aguascalientes soplará de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, principalmente en zonas abiertas.