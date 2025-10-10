Prevén lluvias fuertes en Aguascalientes este viernes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes amanecerá este viernes con cielo nublado, ambiente fresco y posibilidad de bancos de niebla, pero hacia la tarde se esperan lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que el estado registrará chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros.

En la Mesa del Norte, donde se ubica Aguascalientes, se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente frío en zonas serranas por la mañana y cálido por la tarde. Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir y evitar cruzar corrientes de agua.