Prevén lluvias fuertes en Aguascalientes este lunes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El estado tendrá un inicio de semana marcado por lluvias fuertes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Un canal de baja presión en el occidente del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del golfo de México, favorecerá condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día.

En Aguascalientes se esperan lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos, advirtió la autoridad federal.