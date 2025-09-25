Prevén lluvias fuertes en Aguascalientes este jueves

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes tendrá este jueves un cielo medio nublado y ambiente fresco, aunque en zonas serranas se esperan temperaturas frías.

Conforme avance el día, las condiciones cambiarán drásticamente: se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían acumular entre 25 y 50 milímetros, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos en la entidad.

Las tormentas estarán asociadas a un sistema que también afectará a estados vecinos de la región del Bajío y del norte del país.

En Zacatecas, Coahuila, Guanajuato y Querétaro se esperan condiciones similares, mientras que en Nuevo León y San Luis Potosí las lluvias alcanzarán niveles muy fuertes.