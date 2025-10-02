Prevén lluvias aisladas y rachas de viento en Aguascalientes este jueves

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para este jueves se esperan lluvias aisladas en el estado debido a la presencia de un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hasta el centro del país, combinado con la entrada de humedad del océano Pacífico y del golfo de México, además de condiciones de inestabilidad atmosférica.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región de la Mesa del Norte, incluida Aguascalientes, presentará cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, con mayor probabilidad de precipitaciones por la tarde y noche.

El ambiente será fresco a templado por la mañana, mientras que hacia la tarde se tornará cálido a caluroso. Se espera viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en zonas del estado.