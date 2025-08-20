Prevén lluvias aisladas y cielo nublado en Aguascalientes este miércoles

Redacción

Aguascalientes, Ags.-. Aguascalientes amanecerá este miércoles con cielo medio nublado y la probabilidad de lluvias aisladas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones previstas serían de entre 0.1 y 5 milímetros, por lo que se espera que se presenten de manera ligera y dispersa en distintas zonas del estado.

El pronóstico indica que las condiciones nubladas se mantendrán durante gran parte del día, con ambiente templado en la mañana y cálido por la tarde. El viento soplará del este y noreste a una velocidad de entre 20 y 30 kilómetros por hora, sin descartar rachas superiores en algunos puntos de la región.

En la Mesa del Norte, donde se ubica Aguascalientes, el panorama climático será más severo en estados vecinos como Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí, donde se esperan lluvias puntuales fuertes que podrían provocar el incremento en niveles de ríos y arroyos, además de deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Zacatecas, entidad colindante con Aguascalientes, registrará chubascos, mientras que en el territorio local se prevé únicamente la presencia de precipitaciones aisladas de corta duración.